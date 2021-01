Pistol, Danny Boyle alla regia di una serie biografica FX sugli iconici Sex Pistols

Dopo aver diretto l'ottima Trust per FX ed essere tornato al cinema nel 2019 con la commedia Yesterday, Danny Boyle (Trainspotting, Steve Jobs) ha trovato finalmente il suo nuovo progetto in Pistol, nuova ministeri biografica sempre targata FX dedicata interamente agli iconici e amatissimi Sex Pistols.

Lo show è basato sul libro di memorie del chitarrista del mitico gruppo punk rock britannico, Steve Jones, e il creatore e showrunner della serie è Craig Pearce (Il Grande Gatsby), che ha anche co-scritto il progetto insieme a Frank Cottrell Boye (Millions). Denny Boyle sarà il regista di tutti gli episodi del prodotto FX, che sarà limitato a una sola stagione evento.



L'autore ha dichiarato al riguardo: "Immaginate di irrompere nel mondo di The Crown o Downton Abbey insieme ai vostri amici e urlare le vostre canzoni con tutta la rabbia che avete in corpo e per tutto ciò che rappresentano. Questo è il momento in cui la cultura e la società britanniche sono cambiate per sempre. È davvero il punto di detonazione per la cultura di strada british... dove dei comuni giovani avevano il loro palco e sfogavano la loro furia e la loro moda... e tutti dovevano guardare e ascoltare... e tutti li temevano o li seguivano. I Sex Pistols. Al centro del gruppo c'era un giovane e affascinante cleptomane analfabeta - un eroe per i suoi tempi -, Steve Jones, che divenne, secondo le sue stesse parole, il 94° chitarrista più grande di tutti i tempi. Vi raccontiamo con questa seria come è arrivato a questo traguardo insieme ai suoi compagni".



La produzione di Pistol inizierà il prossimo 7 marzo a Londra. Toby Wallace sarà Steve Jones, Anson Boon sarà John Lydon, Louis Partridge vestirà i panni di Sid Viscious, Jacob Slater ricoprirà il ruolo di Paul Cook, Fabien Frankel sarà Glen Matlock e Maisie Williams interpreterà invece l'icona punk Jordan.