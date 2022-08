Pistol: Disney Plus cambia la data d'uscita della serie tv di Danny Boyle sui Sex Pistols

Il trailer ufficiale di Pistol aveva comunicato una data d'uscita specifica per la serie tv di Danny Boyle dedicata ai Sex Pistols, quella 7 settembre 2022, ma la piattaforma di streaming on demand Disney Plus ci informa adesso di un cambio di programma.

Come accaduto nelle scorse ore alla nuova serie Marvel She Hulk, rinviata di un solo giorno da mercoledì 17 a giovedì 18 agosto, e alla prossima serie tv di Star Wars Andor, che ha invece subito un posticipo più significativo dal 31 agosto al 21 settembre prossimo, Disney Plus ha rinviato l'uscita di Pistol all'8 settembre, data in cui saranno disponibili tutti e sei gli episodi della mini-serie: come per la serie MCU con Tatiana Maslany, Mark Ruffalo e Charlie Cox, dunque, anche in questo caso il rinvio sarà di sole 24 ore.

Basata sul libro di memorie del 2017 scritto da Steve Jones, “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol” (titolo originale), Pistol è stata creata e scritta da Craig Pearce, che è anche il produttore esecutivo insieme a Danny Boyle, Tracey Seaward, Gail Lyon, Anita Camarata, Steve Jones, Paul Lee e Hope Hartman: al centro del racconto la furiosa rivoluzione dei Sex Pistols, un viaggio esilarante, emozionante e caleidoscopico che guiderà lo spettatore lungo tre degli anni più epici e caotici nella storia della musica, che hanno scosso il noioso e corrotto establishment nel profondo minacciando di far cadere il governo e cambiando la musica e la cultura per sempre.

Nel cast Toby Wallace nei panni di Steve Jones, Jacob Slater in quelli di Paul Cook, Anson Boon nel ruolo di John Lydon, Christian Lees interpreta Glen Matlock, Louis Partridge veste i panni di Sid Vicious, Sydney Chandler è Chrissie Hynde, Talulah Riley è Vivienne Westwood, Maisie Williams veste i panni dell’icona punk Jordan, Emma Appleton è Nancy Spungen e Thomas Brodie-Sangster interpreta Malcolm McLaren. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!