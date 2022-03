Pistol: Nuove immagini e data d'uscita per la serie biopic di Danny Boyle sui Sex Pistols

A poco più di un anno di distanza dall'annuncio di Pistol, la serie biopic FX sui Sex Pistols diretta da Danny Boyle, autore di Trainspotting e 28 giorni dopo, ha una data d'uscita: 31 maggio, su Hulu negli USA. Non abbiamo, invece, informazioni ufficiali riguardo la distribuzione in Italia, dove potrebbe arrivare su Disney+, come in UK.

Inoltre, FX Networks ha pubblicato anche delle nuove immagini, anche se siamo ancora in attesa di un trailer ufficiale. Nelle foto in questione, che potete trovare nel tweet in calce alla notizia, possiamo osservare gli attori protagonisti calati nei panni dei componenti della leggendaria band.

Nello specifico, vediamo Toby Wallace come Steve Jones, Anson Boon come "Johnny Rotten", Louis Partridge come Sid Vicious e Jacob Slater come Paul Cook. Tuttavia, non abbiamo ancora immagini ufficiali di Maisie Williams, coinvolta in Pistol nel ruolo di Pamela Rooke, icona punk della Londra anni '70.

Il tweet di FX affianca alle foto anche il seguente messaggio: "Never mind the bollocks - traducibile con "Lascia perdere le stro**ate", citando l'epocale album del 1977 - ecco la data della premiere. Pistol di FX, una nuova serie dal produttore esecutivo e regista premio Oscar Danny Boyle, basata sull'autobiografia del chitarrista dei Sex Pistols Steve Jones - "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol" - debutta il 31 maggio su Hulu".