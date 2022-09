Pistol, abbiamo parlato col cast della serie Disney+: "Cura pazzesca dei dettagli"

Danny Boyle è approdato su Disney+ con Pistol, la serie tv dedicata alla celebre band britannica e ora, noi di Everyeye abbiamo avuto l'opportunità di fare quattro chiacchiere con alcuni membri del cast che hanno rivelato una cura maniacale per i dettagli da parte del regista.

In particolare Maisie Williams e Thomas Brodie hanno parlato di come sia stata ricreata quell'atmosfera degli anni in cui i Sex Pistols erano sulla cresta dell'onda, riproponendo di fatto le ambientazioni che ne corso degli anni si sono incredibilmente modificate. Danny Boyle ha fatto in modo che tutto fosse al suo posto, ricreando addirittura dei biglietti da visita di alcuni negozi, sebbene questi nel coso dello show abbiano avuto un'importanza secondaria.

Basata sulla biografia Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol pubblicata nel 2018 dal chitarrista dei Sex Pistols Steve Jones, la serie consente di dare uno sguardo davvero approfondito a quella che è stata una delle più importanti realtà musicali inglesi degli anni settanta e che ha creato un vero e proprio stile, generando tra l'altro il famoso negozio SEX di Vivienne Westwood e Malcolm McLaren nella famosissima Kings Road.

Se non avete ancora visto la serie, per farvi un'idea di ciò che vi attende, potete dare uno sguardo al trailer di Pistol e diteci nei commenti cosa ve ne pare.