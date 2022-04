Pistol: la rivoluzione dei Sex Pistols nel trailer della serie di Danny Boyle

FX Networks ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Pistol, la serie che racconterà l'ascesa del gruppo punk Sex Pistols in Inghilterra nella metà degli anni '70. La serie, diretta da Danny Boyle, debutterà alla fine di maggio su Hulu negli Stati Uniti e in Italia potrebbe arrivare su Disney+ nella sezione per adulti Star.

Come possiamo vedere dalle prime sequenza, Pistol ripercorrerà i tre anni che hanno caratterizzato la storia del gruppo di Johnny Rotten e Sid Vicious, dove le parole chiave sono naturalmente "rivoluzione" e "distruzione". Dopo le prime immagini di Pistol, arriva il primissimo teaser che potete visualizzare in alto.

Ecco il cast: Toby Wallace (Babyteeth) interpreta Steve Jones, Anson Boon (1917) John “Johnny Rotten” Lydon, Louis Partridge (Enola Holmes) ricoprirà il ruolo di Sid Vicious, Jacob Slater quello del batterista Paul Cook, e Christian Lees quello del bassista Glen Matlock. Inoltre tra gli attori non protagonisti troviamo Sydney Chandler (Chrissie Hynde), Talulah Riley (Vivienne Westwood), Maisie Williams (Jordan), Emma Appleton (Nancy Spungen), e Thomas Brodie-Sangster (Malcolm McLaren).

Impressionante il nuovo look di Maisie Williams nei panni di Jordan, totalmente differente rispetto a come la ricordavamo mentre era impegnata nella produzione di Game of Thrones. Provate a dare un'occhio alle immagini uscite un po' di tempo fa.

Danny Boyle torna alla regia a tre anni da Yesterday e della serie è anche produttore esecutivo. Tutti gli episodi di Pistol saranno disponibili su Hulu negli Stati Uniti dal 31 maggio 2022; in Gran Bretagna uscirà direttamente su Disney+, che dovrebbe essere la piattaforma di riferimento anche per l'Italia, in attesa della conferma ufficiale (in quanto Hulu è di proprietà della Disney).

La serie si basa sulla biografia di Steve Jones, Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol.