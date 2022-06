Pistol: trailer e data d'uscita su Disney+ per la serie tv di Danny Boyle sui Sex Pistols

Dopo il teaser originale di Pistol uscito il mese scorse, la piattaforma di streaming on demand Disney Plus ha svelato un nuovo trailer ufficiale per la serie di Danny Boyle sui Sex Pistols, annunciando anche la data d'uscita per il Bel Paese.

Lo show, una serie evento targata FX incentrata sul leggendario chitarrista dei Sex Pistols Steve Jones e diretta dal vincitore dell'Academy Award Danny Boyle, arriverà in Italia il prossimo 7 settembre su Star all’interno di Disney+: fin dal giorno del debutto saranno immediatamente disponibili tutti e sei gli episodi.

Basata sul libro di memorie del 2017 scritto da Steve Jones, “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol”, Pistol è stata creata e scritta da Craig Pearce, che è anche il produttore esecutivo insieme a Danny Boyle, Tracey Seaward, Gail Lyon, Anita Camarata, Steve Jones, Paul Lee e Hope Hartman. La storia segue il viaggio esilarante, emozionante e a volte straziante di Jones attraverso un racconto caleidoscopico di tre degli anni più epici e caotici nella storia della musica, anni che videro come protagonisti assoluti una band composta da ragazzi proletari, imprevedibili, chiassosi e senza futuro, che hanno scosso il noioso e corrotto establishment nel profondo minacciando di far cadere il governo e cambiando la musica e la cultura per sempre.

Nel cast Toby Wallace nei panni di Steve Jones, Jacob Slater in quelli di Paul Cook, Anson Boon nel ruolo di John Lydon, Christian Lees interpreta Glen Matlock, Louis Partridge veste i panni di Sid Vicious, Sydney Chandler è Chrissie Hynde, Talulah Riley è Vivienne Westwood, Maisie Williams veste i panni dell’icona punk Jordan, Emma Appleton è Nancy Spungen e Thomas Brodie-Sangster interpreta Malcolm McLaren.

Per altri contenuti recuperate il primo trailer ufficiale di Pistol: l'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato per il prossimo 7 settembre in esclusiva su Disney Plus.