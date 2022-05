Pistol: ecco il nuovo trailer per la serie di Danny Boyle in arrivo su Disney+

Danny Boyle è alla regia di Pistol, la nuova serie FX dedicata alla celebre band punk rock britannica dei Sex Pistols e proprio nelle ultime ore, è giunto un nuovo trailer di questo show che in Italia sarà rilasciato prossimamente su Disney+.

Basata sulla biografia Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol pubblicata nel 2018 dal famosissimo chitarrista dei Sex Pistols, Steve Jones, la serie ci permette di dare un nuovo sguardo ad una delle più grandi realtà musicali inglesi degli anni settanta che ha portato alla nascita di un vero e proprio mito, compreso il famoso negozio SEX di Vivienne Westwood e Malcolm McLaren a Kings Road.

La serie di Danny Boyle prova tra l'altro a fare luce sulla controversia internazionale che si è scatenata con l'uscita di Never Mind the Bollocks, ritenuto da molti come uno degli album più famosi di tutti i tempi, approfondendo anche quella che è stata la rapida scesa della band e l'altrettanto rapida caduta.

I Sex Pistols sono state una delle band più discusse e discutibili del panorama musicale inglese e nel cast di Pistol troviamo anche Masie Williams. L'ex star di Game of Thrones interpreterà Pamela Rooke, nota per il suo lavoro con la stilista Vivianne Westwood nell'ambiente underground britannico.

Quali sono le vostre aspettative su questa serie? Come sempre, ditecelo nei commenti.