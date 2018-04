Più personaggi di The Walking Dead appariranno in Fear The Walking Dead

Sembra proprio che alcuni dei personaggi già conosciuti in The Walking Dead compariranno negli episodi futuri dello spinoff della serie, Fear The Walking Dead. In occasione del Survival Sunday l'account Twitter ufficiale dello show ha postato una nuova immagine promozionale che vede accostati i due show, l'uno di fianco all'altro.

La didascalia che completa il tweet parla chiaro: Morgan non sarà l'unico personaggio di The Walking Dead a comparire in Fear The Walking Dead. Un'ottima notizia per tutti i fan dello show, che non farà altro che alimentare ancor di più le teorie dei fan sulla presunta connessione tra i due universi narrativi rappresentati nelle serie TV.

Con l'arrivo dell'ultimo episodio della serie previsto per stasera su AMC, le vicende dei personaggi di The Walking Dead troveranno un continuo nello spinoff ufficiale della serie, ed i fan non dovranno nemmeno aspettare tanto: infatti la prima puntata della quarta stagione di Fear The Walking Dead andrà in onda subito dopo quella dello show principale.

Quali sono le vostre aspettative per il finale dell'ottava stagione di The Walking Dead? Avete letto le dichiarazioni fatte dall'attore Andrew Lincoln in merito alla puntata? E come crederete che continuerà lo show con la sua nona stagione, visto che gli showrunner hanno già dichiarato che sarà molto diversa rispetto alle precedenti?