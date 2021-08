Pixar, Dug Days, ecco il trailer dello spin-off di Up nella giornata mondiale dei cani!

In occasione della giornata mondiale dei cani, i Pixar Animation Studios hanno diffuso in rete il trailer ufficiale di Dug Days, nuova collezione di cortometraggi in arrivo su Disney+ che seguire la (dis)avventure di Dug, l'adorabile cagnolino di Up.

Ogni corto presenta eventi quotidiani che si verificano dentro e intorno al cortile di Dug, a cui potremo assistere attraverso gli occhi del nostro cane parlante preferito. Gli episodi sono scritti e diretti dal candidato all'Oscar e vincitore dell'Emmy Bob Peterson (co-regista di Up) e prodotti da Kim Collins.

Dug Days debutterà in esclusiva su Disney+ nell'autunno del 2021.

Vi ricordiamo che lo studio di Toy Story è attualmente al lavoro anche su una serie tratta da Cars che seguirà Saetta McQueen e Cricchetto in un viaggio attraverso il paese, che includerà nuovi personaggi, vecchi amici e location inedite. La casa di animazione sta inoltre sviluppando una serie originale intitolata Win or Lose che racconterà le vicende di un team scolastico di softball.

Lato cinema è invece in arrivo Turning Red, pellicola che firmerà l'esordio della premio Oscar Domee Shi (Bao) alla regia di un lungometraggio. Qui potete trovare il trailer ufficiale di Turning Red, in uscita a marzo 2022.



Nel frattempo, vi lasciamo anche alle nostre prime impressioni su Monsters at Work.