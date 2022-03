A Plague Tale, il videogioco diventerà una serie TV!

Il noto videogioco A Plague Tale, sviluppato da Asobo Studio e distribuito da Focus Entertainment, diventerà presto una serie TV francese. La notizia arriva dal magazine francese Écran Total, che rivela anche il nome del regista e sceneggiatore, che sarà Mathieu Turi.

L'adattamento televisivo di A Plague Tale sarà prodotto da Mediawan/Merlin Productions, ed è proprio il direttore Fabrice Renault a parlare per primo del progetto: "Per me, è fondamentale che le nostre produzioni riflettano il talento e il know-how francese. A Plague Tale è un gioco ideato a Bordeaux da Asobo, che produrremo con una società insediata a Parigi. I suoi creatori hanno avuto l'opportunità di vendere l'adattamento agli Stati Uniti, ma hanno preferito lavorare con dei francesi: ci tengo a rendere loro la stessa fiducia" ha dichiarato al magazine francese.

Il regista Mathieu Turi ha in seguito commentato la notizia su Twitter, con il messaggio che potete leggere anche a fine articolo: "E' ufficiale! Ho l'immenso onore di lavorare all'adattamento seriale di questa perla francese: A Plague Tale. Grazie ad Asobo Studio e Focus Entertainment per la loro fiducia. Non vedo l'ora di portare sullo schermo la storia di Amicia e Hugo!"

Dopo varie esperienze televisive e cinematografiche in qualità di assistente alla regia, Turi ha esordito alla regia con il film horror Hostile del 2017 per poi tornare nel 2020 con Meander - Trappola mortale. A Plague Tale segnerà dunque per lui il debutto alla regia di una produzione seriale.

A Plague Tale: Innocence racconta la storia di Amicia e del fratellino Hugo, ambientata nella Francia di metà '300, afflitta dalla guerra e dalla peste. Le avventure dei due fratelli, discendenti da una famiglia nobile dell'Aquitania, che si trovano a dover fuggire dall'Inquisizione, proseguiranno nell'atteso sequel A Plague Tale: Requiem, in uscita nel 2022.