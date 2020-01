Plan B e Amazon Prime Video stringono un accordo per la produzione di serie TV originali

Come scrive in queste ultime ore Deadline, la Plan B Entertainment di Brad Pitt e Amazon Prime Video hanno stretto un accordo di first-look per la produzione di serie tv originali, mentre il servizio streaming stava già collaborando con la casa di produzione nello sviluppo del film drammatico Outer Range di Brian Watkins.

Attualmente non vi sono informazioni aggiuntive, se non che a rivelare la sottoscrizione dell'importante accordo ci ha pensato direttamente Jennifer Salke, capo di Amazon Studios, durante il tour ai Winter TCA. Ci sono comunque diversi progetti già in lavorazione che passeranno a questo punto su Amazon Prime Video.



La Plan B sta infatti producendo l'adattamento televisivo de La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead, di cui sta occupando il Premio Oscar Barry Jenkins (Moonlight, Se la strada potesse parlare). La storia segue il giovane Cora, schiavo di una piantagione di cotone della Georgia che viene informato dell'esistenza di una galleria sotterranea da Cesare, giovane schiavo arrivato dalla Virginia. La decisione sarà quella di sfruttare la galleria per fuggire. La serie uscirà entro la fine del 2020.



C'è poi l'adattamento televisivo di Paper Girls, serie basata sul fumetto pluri-premiato di Brian K. Vaughn che ha già ricevuto una commissione a serie prodotto anche dalla Legendary Television.