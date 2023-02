Planet Sex, le registe sulla serie con Cara Delevingne: 'Catturerà tutti col suo fascino'

Planet Sex è una docu-serie sull'icona LGBTQ Cara Delevingne, la quale intraprende un viaggio di scoperta (sessuale e non) che la porterà a una nuova concezione di se stessa e del mondo che la circonda.

Disponibile su Hulu dal 14 febbraio 2023, ha generato in molti spettatori la volontà di scoprire tutti i retroscena. A svelarli ci pensano le registe Jessica Chermayeff e Ana Veselic in un'intervista con Deadline. Alla domanda "Com'è stato il primo incontro con Cara?", ecco la risposta di Chermayeff: "Lo ricordo molto vivamente. Ovviamente era il periodo del Covid, quindi il nostro primo incontro si è tenuto su Zoom. Aveva appena terminato con Carnival Row. Era incredibilmente entusiasta di quel progetto, ci stava suggerendo così tante idee. E il nostro compito sarebbe stato proprio quello di recepirle e metterle in pratica. Onestamente, è stato sorprendente quanto reputasse il progetto come una manifestazione della propria intimità". Riguardo lo spettacolo precedente, quando esce Carnival Row 2 con Orlando Bloom e Cara Delevingne?

Ecco spiegata la ripresa di termini come "queer" e "pansessuale": "Traiamo tutti un grande vantaggio attribuendo nuovi significati a parole di uso comune. Non credo sia sbagliato rivisitare alcuni termini, specialmente se riguardano genere e identità, visto quanto la sessualità sia cambiata nel corso degli anni. Basti pensare a queer, passato da una connotazione profondamente offensiva – anche se permane nella mentalità di molte persone – a una totale accettazione da parte dei più giovani. Non sorprende che il nostro spettacolo sia destinato al pubblico più vasto possibile".

In molti potrebbero credere che un prodotto simile sia destinato esclusivamente a un pubblico femminile, ma Veselic ci tiene a precisare il contrario. Alla domanda "Pensi che anche gli uomini potranno apprezzare questa docu-serie?", ecco la sua risposta: "Lo spero proprio, soprattutto se fanno sesso con persone dotate di vagina. In ogni caso, Planey Sex riuscirà a catturarli col suo fascino, perché, a prescindere dall'argomento, Cara ha una personalità entusiasmante e un sottilissimo senso dell'umorismo. Penso che l'intrattenimento esuli dall'argomento di cui si parla".

Planet Sex sembra un successo annunciato, ma speriamo che anche l'attrice protagonista torni alla sua forma migliore: ecco come sta Cara Delevingne dopo le scioccanti immagini in aeroporto.