Platonic, Apple TV+ pubblica il trailer ufficiale della serie con Seth Rogen e Rose Byrne!

Il canale YouTube di Apple TV+ ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Platonic, serie TV romantica con Seth Rogen (The Interview, The Fabelmans) e Rose Byrne (La dea del '67, Sunshine) come attori protagonisti.

Era il marzo 2023 quando Apple TV+ svelò la data di uscita di Platonic. Così scrive come descrizione della clip di oltre due minuti: "Gli amici non lasciano che gli amici abbiano la crisi di mezza età in solitudine. Seth Rogen e Rose Byrne sono i protagonisti di Platonic, in streaming il 24 maggio su Apple TV+", per poi aggiungere: "Platonic segue una coppia platonica di vecchi migliori amici che si avvicinano alla mezza età (Seth Rogen e Rose Byrne), i quali riallacciano i loro rapporti dopo una lunga frattura. L'amicizia diventa lacerante, fino a destabilizzare le loro vite con risvolti esilaranti. Il cast dell'ensemble è interpretato anche da Luke Macfarlane, The Hale, Carla Gallo e Andrew Lopez".

Rogen e Byrne hanno già lavorato insieme in Cattivi vicini (Neighbors) e Cattivi vicini 2 (Neighbors 2: Sonority Rising), nei quali interpretavano una coppia sposata che tentava di sabotare la casa dei dirimpettai. Diretti da Nicholas Stoller (Non mi scaricare, Cicogne in missione, Bros), hanno incassato un totale complessivo di oltre 270 milioni di dollari. A proposito, sapevi che Seth Rogen vuole una pellicola dedicata a Donkey Kong di Super Mario Bros. - Il film?

Prodotta da Sony Pictures Television e ideata da Nick Stoller e Francesca Delbanco,, la serie TV Platonic debutterà su Apple TV+ il 24 maggio 2023.