Platonic, Apple TV+ svela la data della commedia con Seth Rogen: pronti a innamorarvi?

Dopo la pubblicazione della data di uscita de Il pianeta preistorico 2, la piattaforma di streaming on demand Apple TV+ ha presentato oggi quella per Platonic, nuovo serie tv romantica con protagonisti Seth Rogen e Rose Byrne.

Come potete vedere nel banner promozionale che vi presentiamo in calce all'articolo la serie, composta da dieci episodi della durata di mezz'ora ciascuno, farà il suo debutto il 24 maggio con i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi settimanali ogni mercoledì. Interpretata e prodotta da Rose Byrne e Seth Rogen, Platonic è co-creata, diretta e co-scritta da Nick Stoller e Francesca Delbanco.

La storia segue le vicende di una coppia platonica di ex migliori amici prossimi alla mezza età (Seth Rogen e Rose Byrne) che si riavvicinano dopo una lunga separazione. L'amicizia del duo diventa totalizzante e destabilizzerà le loro vite in modo esilarante. Il cast include anche da Luke Macfarlane, Tre Hale, Carla Gallo e Andrew Lopez.

Platonic segna una nuova collaborazione tra Apple TV+ e Rose Byrne, che è anche protagonista della serie tv Apple Original acclamata dalla critica Physical, pronta per debuttare con la terza stagione nel corso dell'anno. Inoltre, Seth Rogen sarà anche protagonista di una serie comedy, ancora senza titolo, che scriverà, dirigerà e produrrà insieme a Evan Goldberg in esclusiva per Apple TV+.