PlayerZ: la nuova serie sugli appassionati di videogame arriva su SamsungTV Plus

Samsung TV Plus, la prima app FAST/AVOD lanciata nel 2019 su Samsung Smart TV, amplia il proprio catalogo accogliendo PlayerZ, la nuova produzione fiction originale di Got Game firmata dai registi Matteo Branciamore e Giorgio Croce Nanni.

PlayerZ è una serie sketch comedy composta da 10 puntate che si concentra in maniera divertente e ironica sulle vicende di Marco e Ludovico, due amici vicini di casa con una passione sfrenata per i videogame e il sogno di diventare streamer professionisti. Attraverso situazioni imprevedibili ed esilaranti, i ragazzi affrontano con gli occhi della Generazione Z la loro contemporaneità, offrendo un punto di vista fresco e spensierato.

Lo show va in onda su Got Game, il primo canale italiano dedicato ai gamer e che ospita contenuti 24/7 dedicati al mondo del gaming, spaziando dai programmi su videogiochi agli anime, dagli approfondimenti sui più importanti protagonisti del settore alle produzioni originali. Inoltre, l’offerta si arricchirà con feed live dei più famosi tornei di eSport, live streaming con i migliori gamer e influencer italiani e ampia copertura delle principali manifestazioni mondiali dedicate al mondo del gaming. Got Game è disponibile su Samsung TV Plus, canale 4128.

“Il portfolio di Samsung TV Plus si amplia e siamo lieti di poter offrire contenuti sempre nuovi e diversificati per raggiungere anche i più giovani. Il mondo del gaming sta diventando sempre più pervasivo e anche le produzioni originali che ospitiamo si stanno affacciando a questa nuova fetta di mercato. La dinamicità di Samsung TV Plus, prima piattaforma AVOD in Italia lanciata nel 2019, sta proprio nella capacità di cogliere i trend e adattare di conseguenza la propria offerta, con contenuti tailor-made per i nostri utenti,” spiega Cristina Sala, Senior Business Development Manager Italy TV Plus, ESBO. “Con Samsung TV Plus siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri utenti canali di intrattenimento, serie TV, film, sport, news, lifestyle e musica sempre più completi, che possano rispondere a svariate esigenze in ogni fascia di età.”

Samsung TV Plus è il primo servizio gratuito in streaming FAST/AVOD lanciato in Italia nel 2019 preinstallato su tutte le Smart TV Samsung prodotte dopo il 2016, e per accedere ai suoi canali gratuiti on sono necessarie registrazioni né carte di credito.