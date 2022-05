PlayStation, ufficiale: Prime Video e Netflix faranno le serie tv di God of War e Horizon!

In attesa dell'uscita della serie tv di The Last of Us prodotta da HBO, Sony Pictures Entertainment ha confermato ufficialmente l'arrivo di molte altre serie televisive live-action basate su alcuni dei suoi videogame più famosi.

La prima sarà la serie tv di God of War prodotta da Prime Video, rivelata lo scorso marzo da alcune indiscrezioni riportate da Deadline e adesso confermata ufficialmente; come se non bastasse, la seconda serie in produzione è basata sul videogame Horizon e sarà realizzata da Netflix (il colosso dello streaming, lo ricordiamo, sta già lavorando alle serie tv di Assassin s Creed e di Resident Evil, quest'ultima prossima all'uscita). Infine, Sony è anche a lavoro su una serie tv ispirata a Gran Turismo, anche se al momento non è stato diffuso alcun dettaglio per il progetto, neppure quello relativo all'identità del servizio di streaming che lo svilupperà.

Da notare che, non casualmente, tutti e tre i franchise selezionati sono sulla bocca di tutti in questo periodo: Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 sono stati pubblicati su PS4 e PS5 negli scorsi mesi, mentre God of War Ragnarok uscirà entro la fine dell'anno. In totale, PlayStation Productions ha in produzione 10 progetti basati sulla proprietà intellettuale di Sony, tra cui la già citata serie tv The Last of Us (HBO) e Twisted Metal (Peacock), oltre all'adattamento cinematografico di Ghost of Tsushima.

Che cosa ne pensate di questi annunci? Ditecelo nella sezione dei commenti!