L'ultimo plot twist di The Walking Dead? Inspirato dalla guerra fredda e dalla paranoia

Il settimo episodio della decima stagione di The Walking Dead è stato caratterizzato dalla presenza di due importanti eventi che hanno stravolto la storyline di un personaggio e di tutta la la comunità di Alexandria. La showrunner Angela Kang ha cercato di spiegare i motivi che hanno portato a questa scelta narrativa.

In Open Your Eyes, questo il titolo dell'ultimo episodio di The Walking Dead, abbiamo infatti assistito alla tragica morte del personaggio di Siddiq, che pochi istanti prima di morire ha scoperto la vera identità di Dante. Quest'ultimo si è rivelato essere una talpa dei temibili Sussuratori, i grandi nemici di questa decima stagione. Lo stesso Dante, poi, ha tolto la vita al personaggio interpretato da Avi Nash.

Angela Kang, dopo le dichiarazioni su quella che sarebbe potuta essere una relazione tra Siddiq e Rosita, è intervenuta anche sulla rivelazione della vera identità di Dante e di conseguenza sulla morte di Siddiq.

Ecco le parole dell'autrice concesse in esclusiva al portale Entertainment Weekly, che ha sottolineato di aver preso spunto dall'atmosfera di paranoia della guerra fredda per realizzare determinate dinamiche narrative:

"Durante il periodo di pausa della stagione, abbiamo parlato di quale potesse essere la natura della guerra dei Sussurratori. Abbiamo quindi pensato a qualcosa di simile a una guerra fredda, e ci siamo detti 'Cos'è che rende una guerra fredda tale?' Così abbiamo fatto riferimento alla sensazione di non provare fiducia negli altri, alla paranoia e tanti elementi proveniente da ciò che ha ideato Robert Kirkman. E infine abbiamo anche pensato 'Beh, ci sono anche le spie'".

La showrunner ha poi parlato della personalità di Dante del rapporto con Siddiq:

"Un aspetto del suo carattere (Dante) è quello di essere un po sciocco e invadente, ma come accade nella vita vera c'è anche un lato oscuro che riesce a nascondere. Si tratta della sua maschera. Per questo abbiamo trovato interessante esplorare questo suo lato".

Il prossimo episodio di The Walking Dead sarà trasmesso negli Stati Uniti da AMC il 24 novembre e si intitolerà The World Before. In Italia, invece, sarà disponibile dal giorno successivo all'interno del canale satellitare Fox della piattaforma Sky. In attesa della puntata, che vedrà un misterioso personaggio nel midseason, vi lasciamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10x07 e come al solito vi invitiamo a dirci la vostra qui sotto nei commenti.