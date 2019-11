Poca CGI e tanti effetti pratici in The Witcher, parola della showrunner

In una nuova intervista con SciFi Now, la showrunner Lauren S. Hissrich ha spiegato che per la creazione dei mostri in The Witcher la produzione, quando ha potuto, ha sempre dato priorità al trucco prostetico piuttosto che agli effetti speciali in CGI.

"Ovviamente, questi sono mostri che non esistono nel mondo reale, quindi abbiamo usato un sacco di protesi e abbiamo cercato di mantenere le cose basate sulle prestazioni, per usare un attore in una protesi o in un costumo piuttosto che usare la CGI", ha detto la Hissrich "Se Geralt doveva combattere contro un mostro, preferivo che combattesse qualcosa di reale piuttosto che combattere un grande spazio vuoto di fronte ad uno schermo verde. Ovviamente c'è della CGI nello show ma abbiamo usato quanti più set autentici possibile. Abbiamo girato in un fantastico castello in Polonia, abbiamo fatto lo stesso in Austria e la maggior parte dei nostri set erano in Ungheria, quindi abbiamo girato la maggior parte della serie lì nelle campagne circostanti".

Vi ricordiamo che The Witcher, già rinnovata per una seconda stagione, arriverà su Netflix dal prossimo 20 dicembre. Nel cast troveremo Henry Cavill (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla) , Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) e Anna Shaffer (Triss).

Per altri approfondimenti vi rimandiamo a delle nuove immagini ufficiali.