Ecco il podcast di Brian e Stewie Griffin per affrontare la quarantena

In tutto il mondo le persone sono in auto-isolamento, quando non proprio in quarantena, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Non si esce di casa se non per casi di necessità, e chi è costretto a non uscire cerca diversivi per far passare il tempo. Vengono così in aiuto anche I Griffin, i personaggi del cartoon di Seth MacFarlane.

L'autore della serie animata ha postato su Instagram un file audio dando voce al piccolo Stewie e al cane Brian, inventandosi un podcast di circa quattro minuti. Nell'immagine si vede un disegno in bianco e nero dei due personaggi, raffigurati, con tanto di mascherina, al microfono come due speaker radiofonici. Nel podcast Brian e Stewie parlano del più e del meno, ricevono le chiamate di altri due protagonisti de I Griffin, Peter e Quagmire, offrono anche la loro versione di Imagine come Gal Gadot, che in un recente video su Instagram ha interpretato il brano di John Lennon prendendo spunto dagli italiani che in questi giorni cantano al balcone per tenersi compagnia.

La conversazione verte anche sugli acquisti e le scorte fatte in questi giorni in preda al panico. "Se possiedi una cravatta" minimizza Stewie Grifin, "hai anche la carta igienica". Oppure, aggiungiamo prendendo spunto da un altro post di un personaggio del jet set, potete utilizzare degli speciali rotoli come James Gunn.

L'importante è seguire le raccomandazioni, lavarsi spesso le mani (magari prendendo spunto da uno dei tanti video diffusi sui social da personaggi famosi) e affrontare la quarantena cercando di conservare il buonumore e l'ottimismo.