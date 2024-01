Pokemon Concierge: spettacolare set di carte fan-made ispirato alla serie Netflix

Pokemon Concierge si sta dimostrando un buon successo di pubblico per Netflix, con la fanbase di Pikachu e compagnia che non si è lasciata scappare l’occasione di poter vedere i propri eroi in questa nuova veste. Un utente sulla Rete ha creato il set di carte dedicate alla miniserie, riscuotendo incredibile successo tra gli appassionati.

Dopo aver visto il trailer di Pokemon Concierge, torniamo a parlare dello show in stop-motion per condividere la creazione postata su un profilo Twitter da un amante dei simpatici mostri creati da Satoshi Tajiri.

Mert, questo il nome del fan, ha creato un set di dodici carte ispirate ai personaggi raccontati nei quattro episodi che hanno debuttato recentemente sulla piattaforma dalla N rossa.

La risposta degli altri utilizzatori del social network di Elon Musk, non si è fatta naturalmente attendere, con alcuni che si sono chiesti il perché dell’assenza di alcune creature e altri che hanno espresso il bisogno di possedere queste carte nella propria personale collezione.

Sebbene ancora con un numero di recensioni piuttosto basso per poter determinare una stima precisa, la serie, scritta da Doki Harumi, sembra stia facendo un’ottima impressione tanto sul pubblico quanto sulla critica, con coloro che hanno visto lo show che sono rimasti ammaliati dall’animazione in stop-motion capace di regalare una concretezza tutta unica ai Pokemon e da una narrazione che si distacca dai soliti prodotti del franchise, pur mantenendone i tratti caratteristici.

In attesa di capire se l’esperimento di Netflix e Pokemon possa in qualche modo continuare in futuro, vi lasciamo a un primo sguardo dedicato a Pokemon Concierge.