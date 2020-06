Pokémon: uno Psyduck a grandezza naturale è in arrivo a una cifra notevole

Tra i Pokémon più iconici della prima generazione figura sicuramente Psyduck. Il buffo mostriciattolo di tipo Acqua, che tra l'altro è anche la creatura tascabile preferita di Junici Masuda, ha ricevuto un nuovo peluche a grandezza naturale.

Il collezionabile pesa circa 8.8 chili ed è alto più di mezzo metro. Per accaparrarvi l'ultima versione di Psyduck dovrete essere disposti a investire una cifra non proprio contenuta. Si parla infatti di 290 dollari. Nel caso non foste interessati a questo particolare modello, e voleste risparmiare sulla cifra, il Pokémon Center offre una vasta gamma di peluche dedicati a Psyduck, perciò troverete senza dubbio quello che più si confà ai vostri desideri.

Il comportamento di Psyduck, nella serie animata, si sposa benissimo con la sua descrizione presente nel Pokédex. L'episodio forse più significativo dedicato al Pokémon d'acqua, "Con gli Psyduck non si passa", vede protagonisti uno stormo di Psyduck che dimostrano la loro natura estremamente protettiva.

Non dimentichiamoci, inoltre, che Psyduck era uno dei Pokémon di Misty nelle prime stagioni dell'anime. L'allenatrice di tipo Acqua l'aveva catturato accidentalmente, ed era una costante spina nel fianco per via della sua natura ardita e incosciente.

Il Pokémon infatti era solito uscire dalla Poké Ball senza l'ordine di Misty, allo scopo di combattere gli avversari e dimostrare il suo valore. Sebbene non riuscisse mai ad avere la meglio, l'allenatrice sviluppò un profondo affetto per lui.

