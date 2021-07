Pokémon, Netflix annuncia la serie live-action! Sarà prodotta dallo showrunner di Lucifer

Netflix, si sa, sa sempre sorprendere i propri utenti, che sia in positivo o in negativo: a fare da contraltare alle tante serie cancellate da un momento all'altro ci sono infatti annunci sempre nuovi pronti a far brillare gli occhi a milioni di fan. È il caso, ad esempio, della serie live-action sui Pokémon annunciata proprio in questi istanti.

Poco dopo l'arrivo su Netflix dei primi 48 episodi di Pokémon Esplorazioni, dunque, la Grande N ha annunciato l'uscita di una di uno show che, per la prima volta, porterà sul piccolo schermo i celebri mostriciattoli in una veste completamente nuova e simile, stando alle prime voci, a quella ammirata in Detective Pikachu.

Le sorprese non finisco qui: ad occuparsi della produzione e della scrittura dello show sarà infatti un certo Joe Henderson, ben noto ai fan di Lucifer per essere lo showrunner dell'amatissima serie sul Signore degli Inferi interpretato da Tom Ellis. Un nome decisamente pesante per uno show che, a questo punto, sembra puntare decisamente in alto!

Non sono ancora noti, naturalmente, i dettagli relativi alla trama e ai personaggi presenti nella serie: siamo sicuri, comunque, che potremo saperne di più tra non molto tempo. Tornando a Detective Pikachu, inoltre, pare sia molto probabile che lo show sia ambientato nello stesso universo del film con Ryan Reynolds. Sorpresi? Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, intanto, vigileremo in attesa di novità.