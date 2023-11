Pokémon: primo sguardo alla serie tv animata stop motion di Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Pokémon Concierge, ovvero la prima serie animata in stop-motion del franchise che arriverà prossimamente sulla piattaforma. Realizzata in collaborazione con The Pokémon Company, fino ad ora la serie era avvolta nel mistero a parte un brevissimo trailer di Concierge mostrato a febbraio.

Il trailer vede al centro Haru, una giovane ragazza che arriva al Pokémon Resort pronta a lavorare come concierge. Il resort è pieno di Pokémon come Pikachu, Eevee, Dragonite e Magikarp e il suo compito è quello di prendersi cura di loro e assicurarsi che siano felici. Quando Haru comincia a trovarsi a suo agio nel resort, inizia a prendersi cura degli ospiti e a costruire un rapporto personale con loro, scoprendo a sua volta un nuovo lato di sé.

I Pokémon è tra i franchise giapponesi più popolari al mondo. Lanciato per la prima volta nel 1996, ha raccolto una legione di fan di diverse generazioni che si sono innamorati di queste creature presentate in diversi giochi, serie e film. Come vedremo nella nuova serie Netflix, quando i Pokémon hanno bisogno di una pausa, "si dirigono verso un luogo tranquillo per rilassarsi, accuditi da un team di concierge".

La serie appare già splendida grazie all'animazione in stop-motion, ai colori pastello e all'adorabile design dei personaggi e riporterà i fan in un mondo familiare, dato che l'idea dell'ambientazione in un resort è già stata realizzata in precedenza in giochi Pokémon, serie di anime e film d'animazione in 2D. Nessuna novità ancora per la serie in live-action dei Pokémon annunciata tempo fa dalla stessa Netflix.

Pokémon Concierge è composta da quattro episodi di 14-20 minuti ciascuno, realizzati con una splendida animazione in stop-motion, ed è diretta da Ogawa Iku su sceneggiatura di Doki Harumi, con concept art e character design di Uesugi Tadahiro. La serie sarà disponibile a partire dal 28 dicembre prossimo sia in inglese che in giapponese.

Il cast vocale inglese comprende Karen Fukuhara nel ruolo di Haru, Imani Hakim nel ruolo di Alisa, Josh Keaton nel ruolo di Tyler e Lori Alan nel ruolo di Watanabe. Le controparti giapponesi includono le voci di Non nel ruolo di Haru, Ai Fairouz nel ruolo di Alisa, Okuno Eita nel ruolo di Tyler e Takemura Yoshiko nel ruolo di Watanabe.