Pokémon, nuovo sguardo alla serie tv stop-motion di Netflix: sembra una meraviglia!

Il primo sguardo alla serie Pokémon stop motion ci ha entusiasmati, e ora, come se non bastasse, il profilo Twitter/X di DiscussingFilm condivide quattro nuove immagini dello show Netflix: sono davvero meravigliose!

La prima raffigura Eevee seduta su uno sgabello ricavato da un tronco tagliato, la seconda Psyduck in preda a un feroce mal di testa – a proposito, sapevate che tali emicranie sono la fonte del suo potere? Seguono la terza, con un bambino che stringe un grosso Magikarp tra le braccia, e la quarta: il piccolo Pansage sembra molto felice, ma non si può dire lo stesso per la ragazza al suo fianco e la luce di preoccupazione nei suoi occhi... Che il mostriciattolo di quinta generazione l'abbia combinata grossa?

Potete trovare il post in calce alla notizia. "Un nuovo sguardo a Pokémon Concierge, la serie stop motion sui Pokémon" scrive DiscussingFilm come descrizione. "Debutterà su Netflix il 28 dicembre [2023]".

Ulteriori dettagli ci vengono forniti dalla sinossi ufficiale: "Ambientata in un resort per Pokémon su un'isola del sud, questa è la storia di una nuova portinaia di nome Haru, che scopre gradualmente se stessa mentre lei e i suoi colleghi si affrettano a prendersi cura dei vari ospiti Pokémon".

Al riguardo, Minyoung Kim (Vice President of Netflix Content in Asia) non potrebbe essere più orgoglioso. "Netflix non vede l'ora di intrattenere i fan, sia in Giappone che nel resto del mondo" ha dichiarato. "Si tratterà di un'esperienza visiva completamente nuova, e con una tecnica di stop motion del tutto innovativa".

Era il luglio 2021 quando la voce americana di Ash Ketchum si offrì per Pokémon Concierge.