Poker Face: Adrien Brody nel cast della serie Peacock creata da Rian Johnson

Dopo l'ingresso nel cast di Joseph Gordon-Levitt, anche Adrien Brody si è unito alla serie Poker Face, creata, sviluppata e diretta da Rian Johnson per il servizio streaming Peacock. Lo riporta quest'oggi Deadline con un comunicato ufficiale. Per Brody e Johnson si tratta di una nuova collaborazione che arriva 14 anni dopo The Brothers Bloom.

I dettagli sulla serie o i suoi personaggi non sono stati rivelati, se non per la descrizione che ne ha fatto lo stesso Johnson, che ne ha parlato come di uno show divertente, guidato dai personaggi, con un mistero da risolvere ogni settimana, come nella migliore tradizione mystery. Brody raggiunge così nel cast i già annunciati Joseph Gordon-Levitt, Natasha Lyonne, Stephanie Hsu, Benjamin Bratt e David Castañeda.

Dopo aver diretto numerosi episodi per la serie cult Breaking Bad, questo Poker Face segna il ritorno di Johnson sul piccolo schermo per la prima volta con un progetto da lui interamente creato, scritto e diretto. Al momento anche il ruolo del personaggio di Gordon-Levitt è avvolto nel mistero, ma la serie dovrebbe seguire lo stile dei procedurali, in cui in ogni nuovo episodio il personaggio di Natasha Lyonne dovrà risolvere un caso di omicidio diverso.

Johnson ha terminato le riprese di Knives Out 2 ed è immerso nella post-produzione della pellicola che potrebbe arrivare entro quest'anno. Dopodiché si metterà al lavoro su Knives Out 3, che uscirà sempre per Netflix.

Storico collaboratore di Johnson, Joseph Gordon-Levitt è stato impegnato recentemente nella prima stagione di Super Pumped, serie antologica che indaga il mondo contemporaneo attraverso le inchieste che hanno riguardato quelle società e aziende che hanno cambiato il volto del mondo di oggi.