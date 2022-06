Poker Face: Ellen Barkin nel cast dello show Peacock creato da Rian Johnson

Ellen Barkin si aggiunge al cast del nuovo show di Peacock's Poker Face, la serie drammatica-misteriosa creata dal regista Rian Johnson che debutterà prossimamente sulla piattaforma.

I dettagli del ruolo della Barkin, così come i dettagli della trama della serie antologica, non sono ancora stati svelati. Per ora siamo solo a conoscenza che la prima stagione della serie sarà composta da 10 episodi dalla durata di un'ora circa e che Natasha Lyonne, protagonista di Russian Doll, darà il volto al personaggio principale. Secondo Johnson, che scriverà, dirigerà e produrrà Poker Face, si tratta di "un progetto televisivo character driven e che presenta quegli elementi tipici delle narrazioni basate sul caso della settimana".

Dopo l'entrata nel cast di Poker Face di Adrien Brody, l'ultimo annuncio vede quindi l'attrice unirsi a Natasha Lyonne, Joseph Gordon-Levitt, Chloë Sevigny, Dascha Polanco, Lil Rel Howery, Stephanie Hsu, Benjamin Bratt e David Castañeda. La data di uscita della serie non è ancora stata rivelata. Johnson sarà anche produttore esecutivo insieme al partner di T-Street Ram Bergman e al presidente televisivo della compagnia Nena Rodrigue. Lyonne sarà inoltre produttrice esecutiva tramite la sua Animal Pictures. Maya Rudolph e Danielle Renfrew Behrens dell'azienda saranno co-produttori esecutivi.

Per quanto riguarda Ellen Barkin, uno dei suoi ultimi ruoli da protagonista è stato quello di Janine “Smurf” Cody in Animal Kingdom, serie andata in onda per quattro stagioni su TNT. La prossima volta la vedremo nella commedia d'azione di Netflix The Out-Laws.