Poker Face: primo immagini dalla serie 'omicidio vecchia scuola' di Rian Johnson!

Un cast d'eccezione si presta alla nuova serie definita "un murder mistery vecchia scuola", un whodunnit in cui si dovrà sospettare di nomi del calibro di Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Nick Nolte e molti altri. Alla guida di Poker Face, che si mostra ora con un primo sguardo di scena, un nome d'eccezione come Rian Johnson.

Il suo è uno dei nomi in maggiore ascesa nel campo del mistery, del thriller ma soprattutto del whodunnit, la classica situazione alla Poirot in cui un gruppo di persone viene sospettato di omicidio nella ristretta scena del delitto. Ovviamente, con questa ascesa ci riferiamo alla doppietta di Knives Out su Benoit Blanc (Daniel Craig) sugli schermi di Netflix. A questo proposito trovate qui un nostro approfondimento sul successo dei Knives Out.

Ma Rian Johnson sta posando il suo sguardo anche al di fuori di Netflix, sugli schermi di Peacock stavolta, con una serie mistery di tutto rispetto. Poker Face avrà un cast stellare: fra gli altri sono state coinvolte anche Jameela Jamil di She-Hulk e Chloë Sevigny del recente Bones and All di Luca Guadagnino. In realtà – e ce ne accorgiamo dalla fantastica sequela di prime immagini che trovate nella galleria in calce all’articolo – la serie non sarà ambientata in un unico luogo, quindi più che un whodunnit (“Chi è stato”) si tratterà di un howcatchem (“Come acciuffarli”). Ovviamente ci si riferisce ai criminali in fuga.

Secondo quanto anticipato da Johnson, l’intento era creare qualcosa di simile al noto cult serial Magnum P.I.: "Ci sono molte ragioni per cui mi piace quel formato. Quella più importante è perché amo davvero l'idea di ottenere grandi guest star per ogni episodio, al contrario del giallo in cui devi destreggiarti tra cinque o sei sospetti per renderlo soddisfacente. Volevo essere in grado di creare un vero banchetto di attori e guest star per questa serie”. Missione compiuta, ci vien da dire.