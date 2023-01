Poker Face: Natasha Lyonne è in fuga nel primo trailer della serie di Rian Johnson!

Qualche settimana dopo il rilascio delle prime immagini ufficiali di Poker Face, Peacock ha condiviso online il trailer della nuova serie "murder mistery vecchia scuola" targata Rian Johnson.

Lo show, composto da 10 episodi, segue le avventure di Charlie (Natasha Lyonne), che ha la straordinaria capacità di determinare quando qualcuno sta mentendo. Qualcuno però è sulle sue tracce proprio per via delle sue capacità e così Charlie si mette in viaggio con la sua Plymouth Barracuda, continuando a risolvere strani crimini lungo la strada.

Sono tantissime le guest star che prenderanno parte alla serie, come Adrien Brody, Angel Desai, Audrey Corsa, Benjamin Bratt, Brandon Michael Hall, Charles Melton, Chelsea Frei, Cherry Jones, Chloë Sevigny, Clea DuVall, Colton Ryan, Danielle MacDonald, Dascha Polanco, Ellen Barkin, Hong Chau , Jasmine Aiyana Garvin, Jameela Jamil, Joseph Gordon-Levitt, Judith Light, Leslie Silva, Luis Guzmán, Megan Suri, Niall Cunningham, Nicholas Cirillo, Nick Nolte, Reed Birney, Rhea Perlman, Ron Perlman, Rowan Blanchard, S. Epatha Merkerson , Shane Paul McGhie, Simon Helberg, Stephanie Hsu, Tim Blake Nelson e Tim Meadows.

Il trailer ha rivelato anche la data di uscita dello show, che debutterà con 4 episodi su Peacock il prossimo 26 gennaio, mentre le restanti puntate arriveranno con cadenza settimanale ogni giovedì. Per quanto riguarda l' Italia, non sappiamo ancora quando arriverà.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con le recenti dichiarazioni di Rian Johnson su Poker Face.