Poker Face: Peacock rinnova la serie di Rian Johnson per una Stagione 2

Dopo un esordio molto convincente su Peacock, il servizio streaming di proprietà di NBCUniversal ha rinnovato Poker Face di Rian Johnson per una Stagione 2. Lo show, che vede protagonista una scatenata Natasha Lyonne, è un omaggio ai vecchi serial gialli della vecchia scuola, come La signora in giallo con Angela Lansbury. In Italia è inedita.

La prima stagione di Poker Face ha debuttato il 26 gennaio scorso, ottenendo ottime recensioni per l'interpretazione della protagonista Natasha Lyonne nel ruolo dell'investigatore Charlie Cale e per la rivisitazione del format del "caso della settimana" da parte del creatore Rian Johnson.

Il critico televisivo Daniel D'Addario, di Variety, ha elogiato la serie, affermando che "concede a una star affermata il tempo e lo spazio per risolvere un nuovo tipo di caso, quello di come far evolvere un personaggio familiare e trascinare i fan con sé".

"Poker Face è uno di quei rari e innegabili show di cui ci siamo innamorati fin dall'inizio, ma l'acclamazione della critica e la risposta dei telespettatori hanno superato ogni nostra aspettativa", ha dichiarato Susan Rovner, presidente dei contenuti di intrattenimento per la televisione e lo streaming di NBCUniversal. "Lavorare al fianco del genio creativo di Rian Johnson, Natasha Lyonne e Ram Bergman, insieme ai nostri partner di MRC e T-Street, è stato un viaggio spettacolare. Non vediamo l'ora di partire per un'altra stagione, mentre continuiamo a dare slancio alle serie originali di Peacock".

Il rinnovo di Poker Face era già nell'aria, visti gli ottimi risultati ottenuti dalla serie sulla piattaforma streaming. L'annuncio è arrivato quando mancano ancora alcuni episodi alla conclusione della Stagione 1. La stagione, composta da 10 episodi, continuerà giovedì con il settimo episodio, mentre i rimanenti saranno trasmessi settimanalmente fino al 9 marzo.

Johnson e Lyonne sono entrambi produttori esecutivi di Poker Face, insieme a Ram Bergman, Nena Rodrigue e Iain B. MacDonald. Nora Zuckerman e Lilla Zuckerman sono co-showrunner e produttrici esecutive. Maya Rudolph e Danielle Renfrew Behrens sono produttrici esecutive.

Per Johnson, Poker Face è un omaggio alle serie con cui è cresciuto.