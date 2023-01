Poker Face, Rian Johnson sul casting di Natasha Lyonne: 'Mi ha convinto con Russian Doll'

Archiviato il successo di Glass Onion - Knives Out, Rian Johnson sta scrivendo Knives Out 3 e può adesso dedicarsi alla promozione della sua nuova serie in arrivo, Poker Face, che come già anticipato in precedenza sarà un omaggio alle vecchie serie anni '70 in cui a ogni episodio c'è una guest star importante. Protagonista è Natasha Lyonne.

Nel corso di un'intervista concessa all'Hollywood Reporter, lo sceneggiatore e regista ha rivelato che la performance di Natasha Lyonne nella serie Netflix Russian Doll lo ha convinto a prenderla nel cast di Poker Face.

Avendo già stretto amicizia con Lyonne in precedenza, Johnson ha notato che il carisma del personaggio di Nadia faceva al caso suo e ha deciso che avrebbe potuto guidare uno show come Poker Face. Parlando della creazione del personaggio di Charlie nella stessa intervista, Johnson ha anche scherzato sul fatto che il personaggio è il primo interpretato da Lyonne che non odia profondamente le altre persone o il genere umano in generale.

"Sono diventato amico di Natasha e l'adoro, ma quando ho visto Russian Doll e il carisma che ha sullo schermo quando ha creato quel personaggio, ho pensato: 'Questa è una persona che può davvero catturare e guidare uno show come questo'. E siamo partiti alla grande".

Come abbiamo potuto vedere nel trailer di Poker Face, la protagonista Charlie, come ogni buon protagonista di un romanzo giallo, sembra attirare la morte su di sé. In tanti ambienti, che si tratti di una baita, di un albergo o di una pista, si trova coinvolta in diversi casi di omicidio, da malfunzionamenti dell'auto a sparatorie e accoltellamenti, sfruttando la sua abilità nel capire chi tra i sospettati sta mentendo.

Contraddistinta da un tono nostalgico, la serie riesce comunque a essere simile al franchise di Knives Out dello stesso Johnson, grazie a un'impostazione classica del mistero combinata con un po' di comicità da parte del personaggio di Lyonne e della sequela di guest star che fanno la loro comparsa. Il filo conduttore tra gli episodi sembra essere il tentativo di Charlie di sfuggire ai lupi che le stanno alle calcagna.

Il debutto di Poker Face è previsto il 26 gennaio prossimo su Peacock, la piattaforma streaming di Universal.