Poker Face: Rian Johnson entusiasta di lavorare ad un ''nuovo formato''

Di Poker Face abbiamo già qualche immagine in anteprima, che ci permette di dare un'occhiata al nuovo murder mistery vecchia scuola targato Rian Johnson. Il regista statunitense non si è ancora ripreso dal successo del suo Knives Out, che è già pronto per questo succulento ed invitante progetto.

Durante un'intervista per Vanity Fair Johnson ha raccontato in che modo il suo approccio alla serie Poker Face sia mutato, rispetto al suo solito schema messo in atto nei film precedenti. Il regista non è certo nuovo a progetti che portano sullo schermo racconti gialli alla Agatha Christie e, proprio per questo motivo, tale serie sembra essere esattamente la sua...cup of tea.

Descritta come una rivisitazione moderna dei misteri del passato, la serie seguirà la detective Charlie Cale - interpretata da Natasha Lyonne - ed il suo tentativo di risolvere una serie di crimini del grazie ad un cast stellare, episodio dopo episodio. ''Ci sono molte ragioni per cui mi piace questo genere di formato", ha spiegato Johnson: ''Il principale è che mi piace molto l'idea di avere grandi guest star per ogni episodio, al contrario del whodunit in cui devi destreggiarti tra cinque o sei indiziati per renderlo piacevole''. Proprio la presenza di un cast stellare, ha spinto Johnson a lavorare così alacremente per poter offrire ai vari attori ''un vero e proprio banchetto di situazioni da gustare''.

