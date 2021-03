Poker Face, Rian Johnson al lavoro su una nuova serie TV: Natasha Lyonne protagonista

Il regista di Cena con Delitto - Knives Out Rian Johnson e l'attrice di Russian Doll Natasha Lyonne al lavoro su una nuova serie tv mystery targata Peacock, Poker Face.

La piattaforma streaming Peacock aggiunge un'altra serie tv al suo crescente catalogo.

Questa volta si tratta di Poker Face, un mystery drama ideato da Rian Johnson, che ne sarà regista, sceneggiatore e produttore, e vedrà come protagonista e produttrice esecutiva la star della serie Netflix Russian Doll, Natasha Lyonne.

Composta da 10 episodi della durata di un'ora, la serie ha già ricevuto un ordine per una prima stagione, ma i dettagli sulla trama al momento scarseggiano. L'unico indizio che abbiamo, oltre al genere già dichiarato, sono le parole di Johnson in merito: "Sono davvero entusiasta di potermi divertire con un novo progetto seriale character driven e con tutti gli elementi delle narrazioni basate sul caso della settimana che ho sempre amato guardare. Avere Natasha Lyonne come partner in quest'avventura è un sogno, e con Peacock abbiamo trovato la dimora perfetta".

"Rian è un regista e sceneggiatore di grande talento, che riesce a coinvolgere il pubblico con un approccio davvero unico al genere del mistero. Siamo davvero orgogliosi di collaborare con lui e Ram, di avere Natasha Lyonne come protagonista e un team così eccezionale per questo fenomenale show che debutterà su Peacock" ha aggiunto il Presidente di MRC Television Elise Henderson.