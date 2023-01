Poker Face, Rian Johnson svela: 'Un omaggio alle serie con cui sono cresciuto'

Dopo il successo di Glass Onion sembra che Rian Johnson abbia intenzione di battere il ferro finché caldo arrivando su Peacock con Poker Face, nuova serie tv con Nathasha Lyonne. Le storie controcorrente del regista sembra che, questa volta, saranno sostituite da una narrazione ad episodi.

Negli ultimi anni si è andata un pò perdendo l'abitudine di realizzare prodotti con una cadenza episodica, capaci di essere autoconclusivi e di non costringere lo spettatore a vedere tutto dalla prima puntata pur di capirci qualcosa. Poker Face, secondo quanto raccontato da Rian Johnson, punta proprio su questo. Raccontare storie (e casi) autoconclusivi ma capaci di inserirsi in un filone narrativo più ampio. Insomma, sembra che Johnson voglia giocare con gli stilemi classici dEL telefilm giallo vecchio stile.

Nonostante ciò, la storia sembra non essere vecchia. Secondo Johnson in Poker Face sapremo subito chi è l'assassino e soprattutto potremo seguire la storia di una ragazza capace di capire se qualcuno sta mentendo. Ovviamente questo suo "potere" la metterà in pericolo e la costringerà a partire in un viaggio che la vedrà coinvolta in diversi casi. "Era un omaggio al tipo di spettacolo con cui sono cresciuto guardando, che erano ad episodi" ha spiegato. "Ci ritorni per avere un appuntamento fisso con il protagonista" ha precisato.

Per capire qualcosa di più sulla serie vi consigliamo il nostro approfondimento del trailer di Poker Face. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!