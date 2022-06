Poker Face, la serie Peacock di Rian Johnson aggiunge Jameela Jamil al suo cast

Fin dall'annuncio di Poker Face, serie tv ideata da Rian Johnson e Natasha Lyonne, sapevamo che avremmo avuto di fronte un grande progetto, e i casting trapelati finora sono un ulteriore motivo per attendere con trepidazione lo show. L'ultimo? Quello di Jameela Jamil.

Dopo l'ingresso di Joseph Gordon-Levitt e il casting di Adrien Brody, la serie tv in lavorazione per la piattaforma streaming Peacock, Poker Face, aggiunge un altro nome al suo ensemble: si tratta dell'attrice di She-Hulk Jameela Jamil, che abbiamo potuto apprezzare anche nell'acclamata comedy di NBC The Good Place.

Lo show, ideato dal regista de Gli Ultimi Jedi e Knives Out Rian Johnson, sarà prodotto e interpretato dalla protagonista di Russian Doll Natasha Lyonne, che in questo mystery drama darà il volto al personaggio principale.

Al momento sappiamo ancora poco al riguardo, ma siamo a conoscenza del fatto una prima stagione della serie è già stata ordinata e sarà composta da 10 episodi dalla durata di un'ora. Secondo Johnson, che scriverà, dirigerà e produrrà Poker Face, si tratta di "un progetto televisivo character driven e che presenta quegli elementi tipici delle narrazioni basate sul caso della settimana".

Al momento non è ancora stata divulgata una possibile data di uscita per Poker Face, ma vi terremo aggiornati.