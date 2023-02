Poker Face, la serie di Rian Johnson potrebbe ottenere una seconda stagione!

Rian Johnson sembra essere diventato sinonimo di qualità. Poker Face, la serie tv realizzata dal regista di Looper e della saga di Knives Out, secondo alcuni rumor a breve otterrà il rinnovo per la seconda stagione dopo gli eccellenti risultati raggiunti tra la critica e i buoni numeri collezionati.

Nel giro di pochi anni Johnson è diventato una vera e propria fucina di prodotti capaci di ribaltare tutte le aspettative e rivelarsi sempre (o quasi) capaci di scardinare tutte le convinzioni dello spettatore riguardo un determinato tema. Al centro dell'indagine del regista, da diversi anni, sembra esserci il genere giallo e la sua destrutturazione non solo dal punto di vista cinematografico ma anche televisivo. A confermare ciò è Poker Face e l'omaggio che Johnson ha fatto alle serie con cui è cresciuto ma, allo stesso tempo, aggiungendo un tocco di originalità.

Secondo alcuni rumor in arrivo dai vertici di Peacock sembra che i dirigenti siano rimasti particolarmente colpiti dal prodotto e dall'impatto che ha avuto sia sul pubblico che sulla critica. Lo show ha ottenuto, infatti, un impressionante 100% su Rotten Tomatoes. Nonostante non siano stati forniti numeri precisi sembra che la serie abbia ottenuto una buona accoglienza anche da parte del pubblico generalisti rendendo Poker Face l'ennesimo successo del regista in tempi recenti.

Parlando delle sue scelte di casting Johnson ha detto aver scelto Natasha Lyonne dopo Russian Doll. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!