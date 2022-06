Poker Face, Simon Helberg e altre due star entrano nel cast della serie Peacock

La star di The Big Bang Theory Simon Helberg entra a far parte del cast di Poker Face insieme alle attrici S. Epatha Merkerson e Judith Light: sono queste le tre new entry della serie mistery di Rian Johnson annunciate nelle scorse ore da diverse fonti di stampa.

Non sono ancora noti i dettagli dei loro ruoli, né tantomeno quelli della trama di Poker Face: al momento sappiamo solo che Natasha Lyonne sarà protagonista, nel tentativo di risolvere diversi casi di omicidio in ognuno dei 10 episodi.

Nel cast di Poker Face non mancano i grandi nomi: dal ritorno sul piccolo schermo di Joseph Gordon-Levitt ai già annunciati Chloë Sevigny, Dascha Polanco, Lil Rel Howery, Adrien Brody, Stephanie Hsu, Benjamin Bratt, David Castañeda, Jameela Jamil, Tim Meadows e Ellen Barkin.

Il creatore, regista e (per la prima volta) autore della serie Rian Johnson non vede l'ora di tuffarsi in questo nuovo progetto che descrive come il suo "posto felice", aggiungendo: "Poter lavorare con Natasha è un sogno e abbiamo trovato la casa perfetta in Peacock". Johnson è già noto ai più per la candidatura agli Oscar per la miglior sceneggiatura con Knives Out e si prepara a tornare con il film sequel Knives Out 2!

"La sensibilità e il talento di Rian Johnson nel raccontare storie che tengano gli spettatori incollati allo schermo è un enorme regalo per Peacock e non vediamo l'ora che il pubblico possa tuffarsi in ognuno di questi casi" ha detto Lisa Katz, dirigente di NBCUniversal Television.

Poker Face è prodotta dallo stesso Johnson con la già citata Lyonne e con Maya Rudolph, Danielle Renfrew, Ram Bergman, Nena Rodrigue. Insieme a loro, Nora e Lilla Zuckerman saranno co-showrunner e produttrici esecutive. Non è ancora nota la finestra d'uscita dello show.