Poker Face: la Stagione 2 della serie con Natasha Lyonne sarà posticipata per lo sciopero

Tra gli show più popolari negli Stati Uniti di questa prima metà del 2023, Poker Face è stato rinnovato da Peacock appena dopo il suo esordio sulla piattaforma ma i lavori sulla seconda stagione subiranno dei ritardi a causa della difficile situazione che Hollywood sta vivendo attualmente. Lo sciopero degli sceneggiatori ha fatto un'altra vittima.

Un nuovo articolo di Variety ha analizzato l'impatto sull'industria dell'intrattenimento dello sciopero in corso della Writers Guild of America e dello sciopero degli attori della SAG-AFTRA.

Secondo questa analisi, la première della seconda stagione di Poker Face è stata posticipata al 2024. Dato che il via libera alla Stagione 2 della serie di Rian Johnson è stato dato quando ormai eravamo giunti a metà della programmazione della prima mandata di episodi, era probabilmente lecito pensare che i nuovi episodi non sarebbero arrivati prima dell'anno seguente, ma a questo punto non si sa quando gli episodi potrebbero essere distribuiti nel 2024.

In Poker Face, Lyonne interpreta Charlie Cale, che ha una straordinaria capacità di determinare quando qualcuno sta mentendo. Si mette in viaggio con la sua Plymouth Barracuda e a ogni fermata incontra un nuovo cast di personaggi e strani crimini che non può fare a meno di risolvere.

Per Rian Johnson, Poker Face è un omaggio ai classici show con cui è cresciuto negli anni '70 e '80, in cui c'era il caso del giorno da risolvere.

"Poker Face è uno di quei rari e innegabili show di cui ci siamo innamorati fin dall'inizio, ma l'acclamazione della critica e la risposta dei telespettatori sono andate al di là di ogni nostra aspettativa", ha dichiarato Susan Rovner, Chairman, Entertainment Content, NBCUniversal Television and Streaming, al momento dell'annuncio della seconda stagione.

"Lavorare al fianco del genio creativo di Rian Johnson, Natasha Lyonne e Ram Bergman, insieme ai nostri partner di MRC e T-Street, è stato un viaggio spettacolare e non vediamo l'ora di partire per un'altra stagione, mentre continuiamo a dare slancio alla serie di originali Peacock".