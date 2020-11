Polemiche per il funerale di Gigi Proietti: allontanato Paolo Bonolis?

Da alcuni giorni sui social tiene banco un'accesa polemica in merito ai funerali di Gigi Proietti, venuto a mancare lo scorso 2 Novembre nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Alcuni sostengono infatti che Paolo Bonolis sia stato allontanato da Brignano. Nelle ultime ore però è giunto un chiarimento.

A sviscerare la situazione ci ha pensato Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, allievo di Proietti e ritenuto da molti il suo possibile erede. L'attrice ha infatti rivelato che nessuno avrebbe mai osato allontanare il noto conduttore dal suo amico: "Ma secondo voi io potrei mai allontanare il signor Bonolis, nostro grande amico, per colpa del Covid, considerando anche che Paolo, Enrico e io siamo le persone più tamponate della terra perché facciamo programmi televisivi? Quando scrivete cretinate soprattutto inerenti a funerali e Covid, rifletteteci".

Inoltre spiega anche il senso del gesto che è stato fortemente frainteso: "Al funerale di Gigi Proietti c’è stato un momento in cui Paolo Bonolis si è avvicinato a Enrico per consolarlo. In quell’istante Paolo ha detto a Enrico:' …prima o poi tocca a tutti’. E io, ho detto: 'A Pa', non lo dire manco per scherzo… Faccio un gesto con la mano e dico: 'Non lo dire neanche per scherzo che mi sento male' e l'ho zittito".

