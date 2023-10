Poltergeist: Prime Video annuncia la serie tv remake del cult horror prodotto da Spielberg

L'acquisizione della MGM da parte di Amazon sta iniziando a dare i suoi frutti, con Variety che in queste ore segnala che la piattaforma di streaming on demand Prime Video realizzerà la serie tv di Poltergeist.

Al momento non ci sono registi confermati legati al progetto, né ci sono dettagli sulla trama della serie, anche se Darryl Frank e Justin Falvey sono a bordo per servire come produttori esecutivi. La saga di Poltergeist era precedentemente collegata al co-regista di Avengers: Endgame Joe Russo, che ha trascorso anni nel tentativo di far rivivere la premessa del film originale per un nuovo progetto, ma al momento non è chiaro se l'autore - in questi giorni al centro di una grossa polemica contro Martin Scorsese - farà parte del revival targato Prime Video.

L'originale Poltergeist del 1982 è stato sviluppato da Steven Spielberg ed è stato diretto da Tobe Hooper: il film raccontava la storia di una famiglia presa di mira da spiriti ultraterreni, che provocavano la scomparsa della loro giovane figlia Carol Anne. Un gruppo di investigatori del paranormale viene ingaggiato dai protagonisti, e scopre che la loro idilliaca comunità suburbana era stata costruita sopra un antico cimitero. Quel film ottenne due sequel diretti, mentre Showtime negli anni '90 ha sviluppato la serie TV Poltergeist: The Legacy, che è andata avanti per quattro stagioni. Nel 2015, è arrivato anche un film reboot per l grande schermo.

