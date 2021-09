Pomeriggio 5, altra grana: ecco cosa sta succedendo al programma di Barbara D'Urso

Non solo gli ascolti per Pomeriggio 5 non sono quelli sperati ma sembra che il programma condotto da Barbara D'Urso potrebbe presto avere addirittura un problema legale.

Nella puntata di ieri del talk show di Canale 5 si è parlato dell'omicidio di Laura Ziliani, il vigile di 55 anni il cui corpo è stato ritrovato ad inizio agosto in Valcamonica. Proprio per discutere di questo caso, un'inviata di Pomeriggio 5 ha provato ad intervistare Paola e Silvia di 28 e 19 anni, figlie della vittima, e attualmente indagate per omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Le due donne visibilmente infastidite dai tentativi dell'inviata hanno tentato in tutti i modi di divincolarsi e successivamente, viste le insistenze della giornalista di Barbara D'Urso, hanno addirittura minacciato il programma di querela. Alla richiesta di un commento, una delle due figlie di Laura Ziliani risponde: "Mi dia il suo nominativo che l'aggiungo alla lista delle persone da querelare".

Intanto, questa nuova versione light di Pomeriggio 5 sembra non convincere per nulla il pubblico. Il contenitore di notizie ed inchieste, nonostante l'orario di messa in onda modificato e un cambiamento radicale nello stile definito più accurato e moderno, continua a zoppicare negli ascolti. Chissà cosa ne pensa Barbara D'Urso e come si evolveranno le cose a Mediaset per la conduttrice napoletana.