Pomeriggio 5, Elisa Isoardi prenderà il posto di Barbara D'Urso?

Nelle ultime voci sta diventando sempre più insistente la voce di un possibile passaggio di consegne tra Elisa Isoardi e Barbara D'Urso al timone di Pomeriggio 5. L'ex naufraga con le sue recenti dichiarazioni aveva già lasciato intendere che il suo futuro lavorativo sarebbe stato a Mediaset dopo il burrascoso addio alla Rai.

Ormai sembra quasi certo dunque il suo approdo su Canale 5 con il celebre programma della fascia pomeridiana. Chiariamolo, nonostante gli ascolti non proprio convincenti per Barbara D'Urso, questa non sarebbe una definitiva bocciatura. Si tratterebbe piuttosto di cedere alla conduzione del programma alla collega nel corso dei mesi estivi. Dunque a partire dalle prossime settimane fino a settembre. Dopodiché la regina indiscussa del trash made in Italy ritornerebbe al suo posto senza se e senza ma.

L'indiscrezione sarebbe confermata anche da alcune parole di Antonella Clerici che, nel corso della sua trasmissione di cucina in onda su Rai 1 ha fatto un caloroso in bocca al lupo alla Isoardi per le prossime avventure professionali, lasciando intendere che molto presto sarebbe tornata in tv. Ricordiamo che proprio la Isoardi la aveva sostituita dopo il suo addio a La Prova del Cuoco ma che poi, la Rai aveva scelto di chiudere il programma senza spiegazioni, affidando proprio alla Clerici un format del tutto simile nella stessa fascia orario. Questo aveva generato non poche polemiche.