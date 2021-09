Pomeriggio 5 non convince: sconfitto ancora negli ascolti da La Vita in Diretta

Pomeriggio 5 è tornato in onda lo scorso lunedì e sebbene si tratti di una versione assai più sobria del programma, priva del trash a cui ci ha abituato per anni, Barbara D'Urso sembra non riuscire a convincere pienamente il pubblico da casa. Lo show è stato infatti ancora battuto negli ascolti da La Vita in Diretta.

La linea più formale di Pomeriggio 5 priva di caffeucci e gossip vari non è riuscita a catalizzare l'attenzione del pubblico da casa. Questo infatti sembra essere maggiormente attratto dal programma della concorrenza. Va sottolineato poi che La Vita in Diretta va ancora in onda su Rai 1 nella sua versione estiva, ovvero Estate in Diretta, condotta quest'anno da Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Nei primi due giorni di messa in onda Pomeriggio 5 ha raccolta ascolti pari a circa 1,3 milioni di telespettatori mentre, Estate in Diretta è riuscita a tenere incollati alla televisione quasi 1,5 milioni di telespettatori. Nemmeno la gaffe a luci rosse di Barbare D'Urso sembra aver risollevato le sorti del programma pomeridiano di casa Mediaset.

Lunedì 13 settembre poi partirà La Vita in Diretta di Alberto Matano che anche per quest'anno si conferma sulla falsariga dell'edizione dello scorso anno, ricca di ospiti ed opinionisti. Vedremo dunque nelle prossime settimane come andranno le cose per Barbara D'Urso e se sarà destinata a nuove cocenti sconfitte in termini di ascolti.