Barbara D'Urso: problemi e gaffe con il collegamento con Eleonora Giorgi a Pomeriggio 5

Eleonora Giorgi, mamma dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip Paolo Chavarro, oggi, durante il collegamento in diretta con Barbara D'Urso al programma tv Pomeriggio Cinque, si è dileguata lasciando la conduttrice attonita e smarrita.

Stavano parlando della nuova storia d'amore del figlio Paolo con Clizia Incorvaia, di cui è molto felice, e tutto d'un tratto l'attrice romana ha lasciato la stanza in cui si trovava senza dare nessuna spiegazione a Barbara D'Urso, che si è ritrovata in collegamento con la sedia vuota.

La Giorgi è scappata ed ha urlato "Paolo vieni di corsa!", e dopo pochi secondi è rientrata nella stanza dalla quale stava andando avanti la videochiamata ed ha continuato, rivolgendosi al figlio Paolo: "Stavo guardando i video di Barbara ed è entrato il telegiornale!".

La D'Urso, perplessa dall'accaduto, ha provato a chiedere alla Giorgi cosa fosse successo, senza riuscirci, dato che probabilmente il computer dal quale era connessa Eleonora aveva dato qualche problema, e non riusciva nemmeno a sentire la voce della conduttrice che ha continuato con non-chalance a condurre il suo programma tv in attesa di ricollegarsi con l'attrice.

La Giorgi, però, ignara che stesse continuando la diretta con Barbara D'Urso, ha mostrato un leggero nervosismo nel non essere in grado di risolvere la situazione, ed ha concluso dicendo al figlio "Volevo salutare Barbara".

Insomma, quello che inizialmente sembrava una grave urgenza si è rivelato un piccolo problema tecnico con il pc di Eleonora Giorgi per il collegamento in diretta con Pomeriggio Cinque.