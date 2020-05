I Pooh: su Rai1 'Amici Per Sempre', lo speciale dedicato ai 50 anni della band

Stasera alle 21.25 su Rai1 andrà in onda una serata interamente dedicata alla musica italiana, e in particolare ad un evento di una band che ha fatto la storia della musica italiana in tutto il mondo. "Pooh - Amici per sempre", programma presentato da Carlo Conti, verrà proposto stasera per ricordare i cinquant'anni della band.

Era il 2016 quando i Pooh hanno compiuto ben 50 anni di attività, ed in quella data hanno detto addio alla scena musicale italiana. La Rai dedica uno speciale interamente a loro stasera, e ripropone il concerto del 2016 arricchito di contenuti inediti del concerto allo Stadio di San Siro a Milano.

Con la conduzione di Carlo Conti, stasera vedremo duettare numerosi artisti del panorama italiano quali Emma, Patty Pravo, Rocco Hunt e i Modà insieme ai cinque componenti della band, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano d'Orazio.

Nella scaletta della serata, oltre ad "Amici per sempre", sigla del programma tv, tra i brani che hanno avuto maggiore successo, ci saranno "Piccola Ketty", "Canterò per te", "Uomini soli" con Emma Marrone, "Noi due nel mondo e nell'anima" con Patty Pravo, "Nascerò con te","Dammi solo un minuto" con Rocco Hunt, "Tanta voglia di lei" con i Modà, e molti altri pezzi che hanno segnato la storia del pop rock italiano dei Pooh.

