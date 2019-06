Pop adotta One Day At A Time e lo rinnova per una quarta stagione, parlano gli showrunner

One Day At A Time ha trovato una nuova casa: dopo essere stata cancellata da Netflix, gli showrunner della comedy non si sono arresi, e hanno continuato a sperare. Adesso Pop, un canale sussidiario della CBS, ha "adottato" lo show e lo ha rinnovato per una quarta stagione.

Secondo un accordo tra Sony Pictures Television e CBS Corp., la quarta stagione di One Day At A Time, che sarà composta da 13 episodi, debutterà nel 2020 su Pop, per poi essere replicata più avanti su CBS.

I creatori, produttori esecutivi e showrunner della serie comedy, Gloria Calderon Kellett e Mike Royce, hanno sperato e cercato in tutti i modi di salvare lo show dopo la cancellazione, e ora possono finalmente dirsi soddisfatti.

"Il budget sarà un pò più basso, ma faremo dei sacrifici. Abbiamo dovuto fare dei compromessi per mantenere in onda lo show, ma nulla che ci impedirà di realizzare lo show che abbiamo sempre voluto fare" spiega Calderon Kellet "Questa è una delle cose che ci ha più entusiasmato di questo passaggio su Pop; loro sono stati molto chiari, vogliono che continuiamo a fare lo show che noi stessi volevare fare. È tutto quello che vuoi sentirti dire come creatore di una serie".

"Il momento in cui hanno annunciato la cancellazione, Sony ci ha detto che avrebbe trovato un'altra casa per lo show. Ma non è mai davvero così, si dice tanto per dire, di solito. Eppure questa volta è successo, Sony lo ha fatto davvero, per questo possiamo solo ringraziarli. Tanto di cappello!" afferma Royce.



Se non avete mai visto One Day At A Time, eccovi cinque motivi per farlo in attesa della nuova stagione.