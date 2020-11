UNO, il popolare gioco di carte presto avrà uno show tutto suo!

Non esiste persona sulla Terra che non abbia giocato ad UNO almeno una volta nella sua vita. Molte amicizie sono state messe a rischio da questo eccezionale gioco di carte della Mattel che, presto potrebbe avere uno show tutto suo!

UNO è un vero e proprio successo in giro per il mondo. Viene attualmente venduto in circa 80 paesi e ha raggiunto i 150 milioni di copie vendute. Nel corso degli anni ne sono state distribuite varie versioni speciali, associate a diversi temi. Esistono ad esempio il Barbie UNO, l'Harry Potter UNO, il The Simpsons UNO, lo SpongeBob UNO, il Cars UNO, e ne sono state fatte varie trasposizioni per computer ma, anche per altre console.

Quest'anno UNO celebrerà il suo 50esimo anniversario e per l'occasione si è deciso di dedicargli un programma televisivo che siamo certi conquisterà tutti gli appassionati di questo incredibile gioco.

"UNo è il gioco più popolare al mondo ed è un appuntamento fisso nella cultura pop, rendendolo il franchise ideale per costruire un reality game da portare giro", ha affermato Adam Bonnett, produttore esecutivo di Mattel Television, che guida il progetto di sviluppo per il azienda. "Ben, Howard, Greg e John hanno una profonda esperienza in contenuti non scritti e sono i partner perfetti per aiutarci a trasformare UNO in uno spettacolo televisivo per tutta la famiglia".

