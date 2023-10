Avanti Popolo fa flop nonostante l'intervista di Corona: ascolti solo al 4%

La discussa ed attesa intervista di Fabrizio Corona non sfonda a livello di ascolti, complice anche la tarda ora ed il post partita di Inghilterra-Italia, nonostante la sconfitta degli uomini di Spalletti per 3-1.

L’ospitata del Re dei Paparazzi ad “Avanti Popolo” condotto da Nunzia de Girolamo, non ha ottenuto il riscontro sperato ed infatti i dati auditel riferiscono che il programma è stato visto da soli 742mila spettatori con uno share del 4,28%. Il talk show, in cui Corona ha parlato dello scandalo scommesse, è stato superato da tutte le reti generaliste: Inghilterra-Italia è stata vista da oltre 8 milioni di persone con il 38% di share, Le Iene ha ottenuto uno share del 7,2% e Belve in cui è stato ospite anche Antonio Conte si è fermato al 6,1%. “È sempre CartaBianca” in onda su Rete 4, invece, ha ottenuto uno share del 5,7% e “DiMartedi” del 6,4%.

Nel post puntata però è esploso il caso con Corona che ha lamentato di essere stato censurato ed in una storia ha affermato che “a un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? C’era la voce di Zaniolo e di tre giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il c… voi e me”.