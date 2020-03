Porta a Porta, stasera lo Speciale Coronavirus: ospiti i big della TV italiana

Come abbiamo avuto modo di riportare qualche giorno fa, questa sera non andrà in onda La Corrida a causa delle misure emanate dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus. Al suo posto sarà trasmesso uno Speciale Porta a Porta proprio sull'epidemia in corso.

Il padrone di casa Bruno Vespa, però, ha deciso di adottare un approccio diverso. Oltre ai politici ed esperti di epidemie, in studio ci saranno anche i big della tv italiana, allo scopo di trasmettere a casa serenità e tranquillità in un momento non certo facile per la nostra nazione.

In studio si susseguiranno Carlo Conti, a cui è stato proprio cancellato il programma per il Covid-19 che rende impossibile l'assembramento di persone, ma anche Mara Venier, il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020 Amadeus, Antonella Clerici, Flavio Insinna e Milly Carlucci. La notizia è stata anticipata dai colleghi di TVBlog, ed al momento non è stata ancora smentita da parte della televisione di Stato.

L'obiettivo della Rai è quindi di trasmettere un pò di calma e frenare la psicosi da parte degli italiani, attraverso quei volti noti che entrano quotidianamente nelle case di milioni di spettatori e che sono visti da molti come "facce amiche" e di famiglia.