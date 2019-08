Pose 2: il produttore spiega l'assenza di Kate Mara ed Evan Peters

La seconda stagione di Pose ha conquistato il pubblico con un esordio da record che le è valso il rinnovo per una terza stagione, e tutto questo nonostante l'assenza di due personaggi chiave come come quelli di Kate Mara ed Evan Peters.

Nel primo arco narrativo della serie FX, infatti, le due star hanno interpretato la coppia formata Patty e Stan, con quest'ultimo che era impegnato in una relazione extraconiugale con Angel (India Moore). Angel però ha tagliato i ponti con Stan sul finale di stagione, e da allora i due personaggi non sono più stati menzionati.

"Penso che Stan, specificatamente, abbia ricoperto un ruolo molto importante e quella era una storia che volevamo davvero raccontare" ha detto il produttore esecutivo Steven Canals in una recente intervista con TV Line. Gli sceneggiatori a quanto pare volevano esplorare "che aspetto ha una relazione tra una persona transgender e una cisgender, e quali sono le complicazioni se una di quelle persone è sposata e l'altra è una sex worker."

"Narrativamente sarebbe stato interessante vedere Stan e Angel provare a tornare insieme nella seconda stagione" ha proseguito il produttore "Ma non aveva senso vedere Stan riprendersi quando chiaramente lei ha messo fine alla relazione."

Creata da Ryan Murphy, Pose ha ricevuto diverse nomination per la nuova edizione degli Emmy Award tra cui quella per miglior serie drammatica.