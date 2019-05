Pose: problemi e grandi aspirazioni nel nuovo promo della seconda stagione

FX ha diffuso in streaming un nuovo ed emozionante promo ufficiale della seconda stagione di Pose, la serie ideata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Steven Canals, che andrà in onda a partire da giugno.

Come è possibile capire grazie alla didascalia iniziale che appare sul filmato, l'ambientazione ha subito uno stacco temporale importante: si è infatti passati dal 1987 al 1990, sempre a New York, dove i nostri protagonisti cercano di realizzare il loro sogno, tra contest di moda e nuovi problemi legati alla malattia dell'AIDS.

Angel quindi cercherà di addentrarsi nel mondo della moda, Elektra testerà il proprio rinnovato potere ("I’m finally in charge and in control!", le sentiamo dire), Damon si lascia andare a un'esibizione molto fisica durante un ballo, e Bianca riceve una notizia chiara e diretta relativa alla sua diagnosi di HIV.

Nel cast di questa seconda stagione di Pose ritroveremo dunque MJ Rodriguez nei panni di Blanca, Dominique Jackson in quelli di Elektra e Indya Moore in quelli di Ange e ci saranno anche Evan Peters e James Van Der Geek.

Pose esplora la realtà variegata della vita e della società di New York. Il mondo della ball culture, l'ascesa verso il lusso nell'era Trump, e la scena sociale e letteraria dell'epoca. La scorsa stagione ha ottenuto ottime critiche da parte degli addetti ai lavori che hanno elogiato la combinazione di stile, energia ed esilarante drammaticità della performance del cast, con una media di circa 600.000 spettatori ad episodio.

L'attesa seconda stagione arriverà sui canali di FX a partire dall'11 giugno prossimo, mentre in Italia arriverà presumibilmente su Netflix, dove è già possibile visualizzare la prima stagione. Su queste pagine potete anche leggere la nostra recensione della serie.